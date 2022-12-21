Компания начала свою работу в 2009 году и стала одним из первых операторов, который предлагал заключать пари на результат спортивных мероприятий в режиме-онлайн. Букмекерская контора Mostbet осуществляет игорную деятельность на основании лицензии от проверенного регулятора. Сертификат, подтверждающий качество услуг предоставлен компанией, чей головной офис находится на о. Кюрасао.
Бренд стал популярным в течение короткого промежутка времени. На данный момент официальный сайт Мостбет стабильно занимает верхние строчки в рейтингах лучших. В пользу БК говорит большой ассортимент мероприятий, услуги онлайн-казино, а также наличие ресурсов дублей. Зеркало поможет клиенту постоянно оставаться на связи с любимой компанией. Место жительства пользователя сервиса при этом не имеет никакого значения.
Обзор официального сайта Мостбет
|🌐 Оф.сайт
|www.mostbet.com
|💎 Предложения
|Спортивная линия, Лайв-ставки. Казино, LIVE-казино, Aviator, Киберспорт, Покер, Тото.
|➗ Маржинальность
|Средняя.
|🎁 Бонус
|до 100% до 25000 руб.
|⚽ Спорт
|Футбол, Хоккей, Теннис, Баскетбол, Футзал, Единоборства, Бильярд, Бокс и еще 20+ видов спора.
|🎮 Киберспорт
|CS:GO, League of Legends, DOTA 2, Valorant и др.
|🎰 Игровые автоматы
|134 провайдера и более 10 тысяч игр.
|➗ RTP слотов
|94%-98%.
|💵 Платежные методы (от 100руб.)
|Visa, Mastercard, Maestro, МИР, Piastrix, FKWallet, Webmoney, VouWallet, Boom Wallet, Bitcoin, Tether, Ethereum, LTC и др.
|📲 Моб. приложение
|Андроид, iOS.
|📜 Лицензия
|Curacao, No. 8048/JAZ2016-065.
|✔️ Компания-владелец
|StarBet N.V.
|🚀 Дата открытия
|2009 г.